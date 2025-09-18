Shock en Córdoba: Cuatro muertes de menores en 5 días

Una seguidilla de episodios trágicos generaron conmoción en Córdoba a raíz de la muerte de un niño y tres adolescentes que fallecieron de manera repentina mientras participaban de distintas actividades cotidianas. Incluso La Voz, al conocerse los dos primeros casos sacó un informe sobre la importancia de los chequeos médicos.

Uno por uno, los casos registrados en los últimos días.

El caso de Thian Toledo, un nene de 7 años]

La situación más reciente ocurrió en Capilla de los Remedios, departamento Río Primero, donde Thian Toledo, de 7 años, murió durante un cumpleaños. Según relató su familia, el niño se sentó en una silla, perdió el conocimiento y se desplomó.

La familia denunció demoras en la llegada de la ambulancia. Aunque fue trasladado al hospital local con signos vitales débiles, falleció tras un paro cardiorrespiratorio. La Fiscalía ordenó una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

Vecinos y compañeros de escuela impulsaron una colecta solidaria para ayudar a la familia con los gastos del sepelio.

Lautaro Maineri, arquero de 15 años

Otro de los casos conmocionó a la escuela Ipet 251 de la Guarnición Aérea, donde Lautaro Maineri, de 15 años, se descompensó mientras jugaba al truco con sus compañeros.

El adolescente, arquero del Club Atlético All Boys, fue trasladado a la clínica Vélez Sarsfield donde se le detectó un coágulo en la cabeza. Pese a los esfuerzos médicos, falleció. Desde el club lo recordaron como “un chico alegre, comprometido y apasionado por el fútbol”.

Dos muertes súbitas en plena actividad física

La seguidilla trágica se completa con otros dos adolescentes de 13 años:

Uno de ellos se descompensó durante un entrenamiento de fútbol en el Club Atlético San Lorenzo de Córdoba.

El primero fue el caso de Amadeo Ruiz (13), un jugador de la octava división del Club Atlético San Lorenzo, de barrio Las Flores, de la ciudad de Córdoba. Su muerte ocurrió el 11 de septiembre cuando realizaba la práctica deportiva. Los médicos del Hospital de Niños constataron muerte súbita.

El segundo caso en la semana fue el de Facundo Arias Prieto (13), un estudiante del colegio Ipem Arturo Illia, de Villa Carlos Paz, quien se descompensó en una clase de educación física, este 15 de septiembre, en la plaza ubicada a metros de la escuela secundaria a la que concurría.

En ambos casos, los jóvenes recibieron maniobras de RCP en el lugar, pero no lograron ser reanimados.

Dolor y preocupación en la comunidad

La sucesión de estas muertes súbitas, sin antecedentes médicos previos conocidos en los menores, generó gran impacto en familias, escuelas y clubes de Córdoba.

La justicia interviene en cada caso para esclarecer las causas y, mientras tanto, docentes, entrenadores y vecinos impulsan capacitaciones en primeros auxilios y RCP como medida preventiva.

Qué es la muerte súbita

La muerte súbita es un fallecimiento inesperado que ocurre de manera rápida —generalmente dentro de la primera hora desde el inicio de los síntomas— en una persona que aparentemente estaba sana o cuyo estado de salud no hacía prever un desenlace fatal.

En niños, adolescentes y adultos jóvenes suele estar asociada a causas cardíacas no diagnosticadas, como:

-Arritmias graves (alteraciones en el ritmo del corazón).

-Cardiopatías congénitas (malformaciones presentes desde el nacimiento).

-Miocardiopatía hipertrófica (engrosamiento del músculo cardíaco).

-Alteraciones eléctricas hereditarias (síndrome de QT largo, Brugada, entre otros).

-En deportistas jóvenes, también puede desencadenarse durante la actividad física intensa. /La Voz