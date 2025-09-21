Esmeralda Mitre visitó a CFK en su departamento: “Inocente”

Este viernes, Esmeralda Mitre —quien había advertido que llevaría a Yanina Latorre a la Justicia— sorprendió a todos con su visita a Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra cumpliendo con la prisión domiciliaria por la condena en la causa Viabilidad. A través de sus redes sociales, la actriz y empresaria compartió imágenes junto a la expresidenta en su departamento en Constitución.

"Acá visitando a Cristina, donde tuve el máximo honor y placer y por sobre todo, máximo agradecimiento", expresó Esmeralda en su cuenta de X (antes Twitter), donde arrobó a distintos medios, periodistas y figuras del espectáculo.

En el posteo, que dejó "fijado" en dicha red social, la accionista del diario La Nación destacó que con la exmandataria tuvieron “una charla amena”. Y describió los sobre los cuales conversaron: “Pudimos hablar humanamente de nuestra vida personal, de mujer a mujer, de política y de los acontecimientos públicos que están pasando en nuestra patria, la República Argentina”.

“Gracias Cristina por recibirme con tanto amor, se te ve bella como nunca, y con una fortaleza fuera de lo común”, concluyó su publicación Esmeralda Mitre.

Cabe resaltar que, además de tomarse una fotografía con Cristina Kirchner, la actriz posó con un cartel que dice “Cristina inocente”, sentando postura por su polémico procesamiento legal. /Crónica