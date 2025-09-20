Hoy se celebra el Día Mundial de Batman: ¡Felicidades al Caballero Oscuro!

Hoy 20 de septiembre se celebra una nueva edición del Batman Day, la jornada mundial dedicada al icónico superhéroe de DC Comics. La fecha, que no responde a un hito específico pero ya se volvió tradición, reúne contenidos temáticos en televisión, streaming, cómics, videojuegos y merchandising exclusivo.

En la pantalla, Warner Channel propone desde las 9 de la mañana una maratón con títulos como Batman vs Superman: El origen de la justicia, El caballero de la noche asciende y The Batman, protagonizada por Robert Pattinson. A su vez, HBO Max ofrece animaciones del universo del murciélago y episodios alusivos de The Big Bang Theory, mientras que Adult Swim transmite la saga animada completa. Para los más chicos, Cartoon Network incluye a LEGO Batman y Jóvenes Titanes, y Cartoonito suma Scooby Doo & Batman y Batwheels.

La celebración también contempla el relanzamiento de cómics emblemáticos, merchandising renovado y propuestas gamer, con juegos de celulares como Injustice 2 Mobile o DC Worlds Collide, que ofrecen personajes y skins especiales por tiempo limitado.

En paralelo, algunas ciudades como México, Brasil, India y Chile tendrán experiencias presenciales, entre ellas carreras nocturnas y la proyección de la icónica batiseñal en el cielo.

El Batman Day 2025 confirma que, 86 años después de su primera aparición en 1939, el Caballero Oscuro sigue siendo uno de los personajes más convocantes de la cultura popular.