Se definieron los primeros dos descensos de la Primera Nacional a falta de dos fechas para su finalización

Talleres de Remedios de Escalada es uno de los dos decendidos de la Zona B de la Primera Nacional.

La Primera Nacional está llegando a su conclusión y aún queda mucho por definir, tanto en la parte alta de las tablas, en la lucha por el ascenso y el Reducido, así como en la de abajo, por la permanencia. Y sin bien en la Zona A todavía es incierto qué sucederá, en la Zona B ya está todo decretado.

Este domingo se hicieron efectivos los descensos (siempre que no se anule uno, como surgió el rumor) de Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos de Zárate (CADU), que nunca terminaron de despegar a lo largo de la temporada. Con sendas pésimas campañas, se confirmó la perdida de la categoría de ambos a falta de dos fechas para que finalice el torneo.

Los dos equipos necesitaban un milagro para no bajar a la B Metropolitana, pero el mismo no se produjo. El Tallarín cayó 2-0 como visitante contra Mitre de Santiago del Estero y el Celeste empató sin goles como local frente a Nueva Chicago. De este modo, quedaron con 20 puntos cada uno en el 17° y 18° puesto respectivamente, a 9 unidades de Colón de Santa Fe, 16° con 29, que pese a su paupérrimo año, se mantendrá en la máxima categoría del Ascenso argentino.

De este modo, Talleres regresará a Tercera División después de dos años tras su último ascenso en 2023, mientras que el CADU hará lo propio luego de tres temporadas, siendo 2022 el año de su promoción. En ambos casos, fue la crónica de un descenso anunciado. Pero en el otro grupo, aún está todo por definir.

En la Zona A, a falta de dos fechas, aún hay 7 equipos que se están jugando la permanencia. Arsenal está último con 31 puntos y Alvarado 17° con 32, y de momento están perdiendo la categoría. Pero ahí cerquita están también Güemes (16° con 33), Almagro (15° con 34), Ferro (14° con 35), All Boys (13° con 36) y Quilmes (12° con 36), muchos de los cuales aún deben enfrentarse entre sí en este sprint final.