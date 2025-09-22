Fiscal federal respalda amparo por la obra en Vaqueros: “No corresponde darlo por cerrado”

El fiscal federal, Ricardo Torazos emitió un dictamen manifestándose en contra del pedido de la Dirección Nacional de Vialidad para declarar sin efecto el recurso de amparo de la UCU por la paralización de la obra vial en el norte de la capital salteña.

El pasado 5 de marzo se presentó un amparo por parte de la asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) por el freno en la ejecución del proyecto “Ruta Nacional N°9, Sección I: rotonda avenida Bolivia-puente sobre el río Wierna” ubicado en los departamentos Capital y La Caldera.

La obra que fue adjudicada y que incluía una rotonda a la altura del río Vaqueros, quedó detenida en agosto del 2022 quedando el caso en manos de la jueza federal de Garantías N°2 Mariela Giménez el 11 de marzo, tras la intervención del fiscal Toranzos que consideró que el planteo debía ser tratado en el fuero federal.

Al ser la obra reactivada en abril de este año a raíz de un convenio entre Provincia y la Dirección de Vialidad de Salta, el organismo nacional sostuvo que el recurso debía considerar abstracto.

A pesar de haber retomado los trabajos, la UCU afirmó que el objetivo del amparo es asegurar que se completen las obras, siendo respaldada esta posición por el fiscal Toranzos.

El fiscal federal destacó que no hay información concreta aún, sobre pagos realizados ni sobre el avance real del proyecto, por lo que no correspondía dar por cerrado el proceso judicial, informó Nuevo Diario.

Si bien las obras fueron retomadas en abril, a instancias de la Dirección de Vialidad de Salta, no obra en la causa constancias de transferencias de fondos para solventar la obra ni que los certificados se encuentren abonados al día de la fecha.

“No corresponde declarar abstracta la cuestión, a los fines de garantizar la continuidad de la obra” finalizó Toranzos.