Con las manos en la masa: Detuvieron a un hombre mientras desarmaba una moto robada

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante imputó formalmente a un hombre de 33 años por la presunta comisión de los delitos de hurto simple, violación de domicilio y daños, en concurso real, a partir de actuaciones policiales iniciadas en la Subcomisaría San Jorge, y posteriores denuncias radicadas.

De acuerdo a la información que trascendió, el domingo 31 de agosto, a horas 05:34, personal policial fue desplazado por base operativa a verificar la presencia de un hombre que estaría desarmando una motocicleta en la vía pública, en el Barrio San Jorge. Al arribar al lugar, los efectivos observaron al sospechoso manipulando una motocicleta, la cual presentaba daños visibles en el tambor de encendido, sistema eléctrico delantero y la ausencia de la chapa patente. Al ser consultado sobre la procedencia del rodado, el sujeto incurrió en contradicciones y no logró justificar la tenencia del vehículo.

Al momento de su demora, el imputado tenía en su poder un cuchillo tipo sierrita y un cable cortado del rodado. Junto a la motocicleta, fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias.

Posteriormente, siendo las 06:33 del mismo día, se presentó en la Subcomisaría el damnificado, quien denunció que la motocicleta en cuestión era de su propiedad. Manifestó que, mientras dormía, fue alertado por personal policial sobre el hallazgo de su vehículo. Al revisar las cámaras de seguridad de su vivienda, pudo observar al acusado ingresando al garaje de su casa, sin autorización, y manipulando tres motocicletas estacionadas, sustrayendo luego una de ellas. Confirmó que el rodado sustraído no tenía traba colocada al momento del hecho.

El hombre reconoció el rodado mediante documentación correspondiente. Posteriormente se realizó una inspección ocular en el domicilio, donde se señaló el lugar de ingreso del imputado y la ubicación original del rodado sustraído. Se adjuntaron croquis ilustrativos, material fotográfico y análisis de las grabaciones de seguridad.