Tras allanar cinco inmuebles, detienen a un hombre por múltiples robos

Allanaron cinco viviendas y secuestraron elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.

La Policía de Salta por medio de la Dirección General de Investigaciones puso a disposición de la Justicia a un hombre investigado por delitos contra la propiedad. El trabajo de campo inició tras la denuncia de siete damnificados sobre la sustracción de elementos en sus viviendas.

En ese marco, personal de la Brigada de Investigaciones 7, allanó cinco inmuebles en barrios Santa Teresita y El Cruce. Secuestraron herramientas varias, celulares, entre otros elementos de interés.

Intervino la Fiscalía Penal de General Güemes y Juzgado de Garantías 5.