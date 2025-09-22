Tras jornadas agitadas, el dólar oficial se hundió $85 y el BCRA no intervino el mercado

El dólar oficial se desplomó $85 y cerró a $1.430 en el Banco Nación (BNA) luego de que el Gobierno recibiera el respaldo del Tesoro de EEUU y confirmara que vuelven las retenciones cero para los granos y carnes hasta el 31 de octubre. Tras una semana agitada el Banco Central anunció que no intervino el dólar.

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de EEUU en América Latina, y el Tesoro de EEUU está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina", expresó el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent lo que colaboro a la calma de los mercados.

Es que a través de su cuenta en X, el funcionario de Donald Trump fue categórico al sostener que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa". También dijo que esto puede incluir líneas de swap, compras directas de divisas o de deuda pública denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.