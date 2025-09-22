Bonos y acciones argentinas escalaron en Wall Street tras el respaldo estadounidense a Caputo

Los bonos soberanos en dólares de la Argentina (GD35) subieron hasta 18,37% este lunes, mientras que las acciones de algunas empresas como el Grupo Supervielle se apreciaron un 23,9%. De esta forma también bajó el Riesgo País, que cedió hasta los 1089 puntos, mientras que el viernes pasado cerró en torno a los 1450.

Al cierre de operaciones en Nueva York, los títulos de renta fija y variable habián respondido al alza ante la confirmación por parte de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, de que el país apoyaría el gobierno de Milei.

Otro factor a considerar es la decisión de reducir al 0% las retenciones en exportaciones de grano, esto sucedió por primera vez en casi tres décadas.