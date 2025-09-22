La diputada Patricia Hucena se encuentra internada en el hospital de Orán

La diputada Patricia Hucena se encuentra internada en el hospital de OránSociedad22/09/2025
En las últimas horas pudo conocerse que la Diputada Provincial por el Departamento Orán, Patricia Hucena se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital San Vicente de Paúl debido a un cuadro de neumonía severa.
La funcionaria ingresó a la unidad médica luego de una "evolución desfavorable" de un cuadro respiratorio que inició hace dos semanas. Desde ayer que se encuentra en terapia intensiva bajo tratamiento integral orientado a la estabilización y recuperación de la función pulmonar.
En las últimas horas se ha observado una progresiva mejoría clínica y respiratoria, respondiendo favorablemente a las medidas terapéuticas instauradas.
El equipo médico continuará con un seguimiento estricto de su evolución y se informará a la comunidad de manera oficial ante cualquier novedad relevante.