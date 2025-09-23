Mientras siguen las obras, el anexo del mercado San Miguel suma mejoras en su atención

El anexo del mercado San Miguel, ubicado en el Pasaje Miramar 433 de la ciudad de Salta, habilitó un nuevo paso interno que conecta dos sectores clave del predio, con una acción pensada para mejorar la circulación de clientes y visitantes, sumado esto a una serie de mejoras recientes que buscan ofrecer una mayor comodidad a quienes transitan por el lugar.

La nueva conexión, una demanda de los clientes y puesteros, facilita el acceso a los 220 puestos del anexo, que se distribuyen en un espacio de más de 2.500 metros cuadrados. El paso cuenta con una rampa que abarca todo el ancho del lugar, diseñada para asegurar la accesibilidad y la seguridad de personas mayores y de quienes tienen movilidad reducida.

Para concretar la obra, se eliminó una pared de Durlock que formaba parte de la propiedad del anterior locatario, dejando un espacio amplio para el tránsito de los visitantes. Este cambio no solo optimiza el flujo de personas, sino que también contribuye a la modernización del predio.

El anexo del mercado San Miguel es un punto de venta importante en la ciudad, ya que ofrece una amplia variedad de productos, desde frutas, verduras, quesos y especias, hasta carnes, artesanías, ropa y electrónica.

Con esta nueva reforma, el predio suma otro punto de accesibilidad a la ya existente entrada principal y a la nueva puerta lateral ubicada en calle Córdoba 366. Con un diseño de paseo peatonal semiabierto, el anexo se consolida como un espacio cómodo y accesible para los consumidores.