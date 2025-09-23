Mañana inicia el juicio por Jimena Salas, los hermanos Saavedra serán sentados en el banquillo

Tras varios días de espera para el inicio de la Audiencia debate en contra de los hermanos Saavedra por la muerte de Jimena Salas, que estuvo teñido por el fallecimiento de Javier Nicolás Saavedra "el Chino", quien el día previo a iniciar el debate se quito la vida en el baño de la Alcaídia; este miércoles 24 de septiembre iniciará el proceso.

El tribunal que integran los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales) serán quienes encabezará este miércoles la primera audiencia en el juicio contra Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.

Los dos hermanos están coimputados por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

La primera audiencia de debate comenzará a las 8.30 en el Salón de Grandes Juicios de Ciudad Judicial y el inicio será transmitido por el canal en Youtube del Poder Judicial de Salta.

La defensa de los dos imputados estará a cargo de Marcelo Arancibia y la querella estará representada por Pedro Arancibia. La acusación será llevada adelante por la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores.

La muerte de Jimena Salas ocurrió el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros. Ese día se recibió una alerta telefónica al servicio de Emergencias 911 por parte de quien fuera el esposo de la víctima, Jimena Salas. El hombre informó que cuando llegó a su domicilio encontró el cuerpo sin vida de su pareja. La damnificada presentaba signos de violencia provocados mediante el uso de arma blanca.