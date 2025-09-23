Gimnasia y Tiro se "agranda" con nuevas canchas de tenis y el anuncio de colegio propio

Gimnasia y Tiro de Salta se prepara para "agrandar su historia", dentro de su predio de Altos de Medeiro con la inauguración de cuatro modernas canchas de tenis y el anuncio oficial de la construcción de su propio colegio.

Según los dirigentes, este es un "día histórico para Gimnasia y Tiro" porque están cumpliendo un sueño con estas canchas. A su vez, destacaron que el club irá por un desafío aún mayor, ya que la construcción de un colegio "marcará un antes y un después en la vida institucional".

Según informa FM Aries, el proyecto educativo, en el cual se trabaja hace tiempo, busca ofrecer formación académica y deportiva a los niños y jóvenes de la provincia, transformando al club en un espacio integral para su desarrollo. Así, el anuncio de la nueva institución educativa es considerado trascendental para el club.

Con la inauguración de las canchas de tenis y el lanzamiento de la obra del colegio, el "Albo" no solo fortalece su infraestructura, sino que también amplía su visión de crecimiento, proyectándose como un referente en la vida social y deportiva de la provincia.