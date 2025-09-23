El dólar mayorista se hunde hasta los $1350

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado y por el cual liquidan los agroexportadores, se hunde hasta los $1.350 para la venta, luego de que el lunes sucedieran dos anuncios clave: la baja de retenciones al agro y la inminente confirmación de un acuerdo con EEUU que otorgaría oxígeno a las arcas del Banco Central (BCRA).

El mercado, en tanto, permanece atento a la reunión entre Donald Trump y Javier Milei en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. La atención está puesta en posibles anuncios vinculados a un eventual "salvataje" de Estados Unidos al Gobierno argentino.

De esta forma, el mayorista ya opera $15 por debajo del nivel previo a las elecciones y casi un 10% por debajo del techo de la banda, e incluso por debajo del nivel de ventas del Tesoro antes de las elecciones.