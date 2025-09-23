Marcha por Tiago: Los familiares pidieron la baja en la edad de imputabilidad

Este martes, los familiares de Tiago pidieron justicia por el adolescente que murió a principios de este mes.

Los familiares marcharon por la ciudad y en frente de la Municipalidad de Orán, se apostaron para elevar el reclamo de justicia. Allí fueron recibidos por representantes del municipio.

La abuela del adolescente, Jesusa Mendoza, habló con Radio Güemes, donde retiró el pedido de la baja de imputabilidad debido a que un adolescente está involucrado en las heridas que le habrían causado la muerte a Tiago.

“Queremos la baja en la edad de imputabilidad, pedimos ser escuchados"

“Queremos la baja en la edad de imputabilidad, pedimos ser escuchados. Vamos a seguir con esto, a Tiago no lo tengo, pero otros niños necesitan ayuda” afirmó la abuela. Agregó que siente que su nieto le pide no callar y continuar con este reclamo de justicia. “No vamos a parar hasta la baja de imputabilidad” finalizó.

De la marcha participaron vecinos y familiares pidieron justicia por el adolescente.