Los brasileños que viven en Salta, podrán realizar trámites consulares

Los brasileños que viven en Salta, podrán realizar trámites consularesSociedad24/09/2025
Esta semana se pondrá en funcionamiento un Consulado Itinerante de Brasil que operará en la Universidad Abierta de la Tercera Edad, ubicada en Mitre 383, y estará activo hasta el viernes 26, en el horario de 9 a 14.
El objetivo es acercar los trámites estatales a la comunidad brasileña que reside en las provincias de Salta y Jujuy.
La iniciativa fue llevada a cabo por la Municipalidad de Salta, a través de la cartera de Coordinación de Relaciones Internacionales, y el Consulado General de Brasil en Córdoba.
El funcionario municipal, Bruno Masciarelli, afirmó: “Destacamos la importancia de este operativo, que fortalece los lazos de cooperación con el Consulado de Brasil y brinda a la comunidad la posibilidad de acceder a sus trámites sin necesidad de viajar a Córdoba”.
Durante el operativo se podrán realizar diversos trámites, entre ellos:
- Inicio de trámite de pasaporte
- Registro de nacimiento
- Autorización de viaje de menores
- Obtención de CPF para brasileños
- Poderes (procuraciones)
- Regularización electoral
Los residentes en Salta o Jujuy podrán solicitar turno en https://ec-cordoba.itamaraty.gov.br . Sin embargo, quienes no lo hagan, serán atendidos por orden de llegada.
Además, hay otros servicios disponibles en la web oficial: www.gov.br/mre/pt-br/consulado-cordoba/tramites-consulares-1