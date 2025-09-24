Los brasileños que viven en Salta, podrán realizar trámites consulares

Esta semana se pondrá en funcionamiento un Consulado Itinerante de Brasil que operará en la Universidad Abierta de la Tercera Edad, ubicada en Mitre 383, y estará activo hasta el viernes 26, en el horario de 9 a 14.

El objetivo es acercar los trámites estatales a la comunidad brasileña que reside en las provincias de Salta y Jujuy.

La iniciativa fue llevada a cabo por la Municipalidad de Salta, a través de la cartera de Coordinación de Relaciones Internacionales, y el Consulado General de Brasil en Córdoba.

El funcionario municipal, Bruno Masciarelli, afirmó: “Destacamos la importancia de este operativo, que fortalece los lazos de cooperación con el Consulado de Brasil y brinda a la comunidad la posibilidad de acceder a sus trámites sin necesidad de viajar a Córdoba”.

Durante el operativo se podrán realizar diversos trámites, entre ellos:

Inicio de trámite de pasaporte

Registro de nacimiento

Autorización de viaje de menores

Obtención de CPF para brasileños

Poderes (procuraciones)

Regularización electoral

Los residentes en Salta o Jujuy podrán solicitar turno en https://ec-cordoba.itamaraty.gov.br . Sin embargo, quienes no lo hagan, serán atendidos por orden de llegada.

Además, hay otros servicios disponibles en la web oficial: www.gov.br/mre/pt-br/consulado-cordoba/tramites-consulares-1