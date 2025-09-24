La Corte Suprema dejó firme el rechazo a a excarcelación de José Alperovich

La Corte Suprema de Justicia puso un punto final al reclamo de excarcelación del exgobernador tucumano José Alperovich. Esto lo hizo al ratifiicar lo dispuesto por el juez Juan Ramos Padilla quien lo condenó tras haber probado nueve hechos de abuso sexual agravados sobre su sobrina política, con quien trabajaba.

Tras agotar todas las instancias judiciales en busca de su liberación, la defensa de Alperovich recurrió al máximo tribunal, donde los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declararon inadmisible el recurso extraordinario presentado, invocando la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que no los obliga a detallar las razones de su decisión.

El exsenador cumplió los primeros meses de la condena de 16 años en el penal de Ezeiza, hasta que tras poco más de un añi, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 le concedió la prisión domiciliaria con una serie de requisitos.

Alperovich purga esa pena en el departamento de Puerto Madero donde cometió los hechos por los que fue condenado, tras haber abonado una caución de 400 millones de pesos y habérsele colocado una tobillera electrónica.

El juez Ramos Padilla dejó en claro en su resolución que el arresto domiciliario concedido no representa "un privilegio ni un acto de compasión" sino que es una atribución legal basada en los requerimientos específicios del caso.

Alperovich, quien cumplió 70 años en abril, solicitó el arresto domiciliario argumentando problemas de salud. Pese a que los informes médicos del hospital del penal de Ezeiza, junto con los análisis de peritos de parte y del Cuerpo Médico Forense, determinaron que “no presenta patología alguna que impida su permanencia en un establecimiento penitenciario”.

Padilla dirigió una advertencia contundente al exsenador: “Confío en que el tiempo transcurrido en el CPF I del SPF haya sido eficaz para que Alperovich comprenda que el poder y el dinero no alcanzan para garantizar impunidad ni beneficios extraordinarios”.

El juez también subrayó que la confianza depositada por la justicia en Alperovich con este beneficio no es absoluta y precisó: “La modalidad en la que viene cumpliendo la prisión preventiva no ha sido ni es una sanción. Pero cualquier intento de sustraerse a las reglas que habré de imponerle en esta etapa, implicará para él una consecuencia penal gravosa. En otras palabras: si no asume esta instancia con respeto absoluto por la ley, volverá a la situación previa”.