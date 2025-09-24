La ex Miss Orán, al banquillo: Chats revelan su rol en la logística de una red narco

La Justicia Federal de Salta elevó a juicio oral una causa por narcotráfico en la que se encuentra imputada la modelo Martina Oliva, ex Miss Orán, junto a su pareja, el comerciante Gustavo Tolaba, y otros dos acusados.

Según la investigación, integraban una organización que trasladaba marihuana desde Bolivia hasta Salta para su distribución al narcomenudeo.

La organización fue desbaratada en febrero de este año, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestraron 15 kilos de marihuana tras una persecución a más de 180 kilómetros por hora en rutas de Salta y Jujuy. Durante la huida, los imputados arrojaron paquetes con la droga por las ventanillas.

Oliva, que además de su trayectoria como modelo proviene de una familia de comerciantes oranenses, es señalada como co-líder de la banda junto a Tolaba.

Según la fiscalía, ambos cumplían el rol de “coche puntero” en los viajes, organizaban las finanzas y mantenían comunicación directa con los compradores. En los chats incorporados como prueba, la ex Miss Orán aparece coordinando pagos y deudas vinculadas a las entregas de estupefacientes.

En la causa también están involucrados Roberto Leiton y José Burgos. Este último era el principal comprador de la droga, que revendía en Salta, y en su vivienda se encontraron seis millones de pesos y 250 gramos de marihuana. Otros dos acusados ya fueron condenados a seis años de prisión en juicios abreviados.

De acuerdo a la investigación, la banda realizó al menos 31 viajes entre octubre de 2024 y enero de 2025, bajo la modalidad de convoy. La Justicia consideró acreditado que Oliva no solo acompañaba a su pareja, sino que cumplía un rol activo en la logística y administración de la red.

El expediente se tramita bajo el Legajo Fiscal N° 248242/24 y será resuelto en el fuero federal en octubre.