Segundo aumento en la semana del combustible ¿a cuánto se consigue en Salta?

Sociedad24/09/2025
axion surtidor

Ayer se registró un nuevo aumento en los combustibles, si bien no es algo nuevo, siempre golpea al bolsillo de los conductores. 

A poner a punto la bici y las zapatillas, ya que en solo 7 días dos aumentos se sintieron en el valor de los combustibles, impactando en los costos del transporte.  

Si bien las subas dependen de la estación de servicio donde se releve, en los surtidores de AXION se pudieron ver nuevos precios derivando en los siguientes: 

  • Nafta Súper: $1.509 por litro.
  • Nafta Infinia $1.799 por litro. 
  • Diésel 500: $1.656 por litro. 
  • Infinia Diésel: $1.809 por litro.
  • GNC: $745 por metro cúbico. 

En relación a los valores del 19 de septiembre, la Nafta Súper subió $13, Infinia $120, Diésel 500 $145 e Infinia Diésel $115, manteniéndose estable el GNC informó Aires Online. 

