¡Y se va el mes! Mirá cuándo cobra la Administración Pública el sueldo de septiembre

Sociedad24/09/2025
Cajeros automáticos

El Gobierno de la Provincia informó que el pago de sueldo correspondiente a septiembre se realizará entre el martes 30 y el jueves 2 de octubre. 

El cronograma para el cobro según los distintos sectores es el siguiente: 

  • Martes 30 de septiembre, se abonará la Compensación Transitoria Docente. 
  • Miércoles 1 de octubre, se percibirán los haberes del sector Salud y Seguridad. 
  • Jueves 2 de octubre, cobrarán los empleados del sector Educación y el resto de la Administración Pública Provincial. 
