¡Y se va el mes! Mirá cuándo cobra la Administración Pública el sueldo de septiembre

¡Y se va el mes! Mirá cuándo cobra la Administración Pública el sueldo de septiembreSociedad24/09/2025
El Gobierno de la Provincia informó que el pago de sueldo correspondiente a septiembre se realizará entre el martes 30 y el jueves 2 de octubre.
El cronograma para el cobro según los distintos sectores es el siguiente:
- Martes 30 de septiembre, se abonará la Compensación Transitoria Docente.
- Miércoles 1 de octubre, se percibirán los haberes del sector Salud y Seguridad.
- Jueves 2 de octubre, cobrarán los empleados del sector Educación y el resto de la Administración Pública Provincial.
