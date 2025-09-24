Minería: Un workshop promovió las buenas prácticas para fomentar la igualdad de género

Más de 20 mineras y empresas proveedoras que cuentan con el “Sello de Espacios Igualitarios y Libres de Violencia de Género” participaron del workshop “Promoviendo la igualdad en el mundo del trabajo: buenas prácticas empresariales en Salta”.

El encuentro fue organizado por el Gobierno provincial, la Red de Alianza de Territorios Responsables de América Latina y Europa (Red ATRAE) y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM). Asistieron el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada; el secretario de Industria, Comercio y Empleo, Rodrigo Monzo; y las representantes de la ATRAE, Belén Jiménez y Natalia Fuentes.

“Quiero destacar y celebrar a cada una de las empresas presentes. Su participación demuestra que estamos unidos en el propósito de impulsar buenas prácticas en los ambientes de trabajo. Sólo con un esfuerzo conjunto podremos asegurar un mayor desarrollo y un futuro con más oportunidades para las mujeres”, expresó Villada.

Durante la jornada se compartieron experiencias, casos de éxito y propuestas para fortalecer políticas de igualdad y colaboración permanente. Participaron gerentes, líderes, representantes de recursos humanos y áreas de Gobierno vinculadas a la temática.

En este marco, Villada anunció el lanzamiento de un proyecto para diagnosticar la situación actual de las empresas mineras en materia de igualdad de género y prevención de la violencia, con el objetivo de diseñar un plan de acción concreto, con metas medibles, en colaboración con ONU Mujeres y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).