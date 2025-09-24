Russo volvió a ser hospitalizado y se perdió el entrenamiento de Boca

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, fue hospitalizado nuevamente este miércoles en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires para realizarse estudios médicos programados, lo que lo obligó a ausentarse del entrenamiento del plantel profesional.

El técnico, de 69 años, pasará la noche internado y se espera que este jueves regrese a su domicilio. Desde el club remarcaron que no se trata de una urgencia médica, sino de chequeos previstos de antemano.

Russo había sido internado el lunes por un cuadro de deshidratación en la clínica Fleni, de la que recibió el alta a las pocas horas. En esta ocasión, el entrenamiento del primer equipo estuvo a cargo de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

El estado de salud de Russo viene siendo seguido de cerca por la dirigencia xeneize. A comienzos de septiembre, el entrenador estuvo una semana internado por una infección urinaria, lo que postergó su regreso al frente del plantel en su tercer ciclo como DT del club.

Tras recibir el alta el 5 de ese mes, volvió a las prácticas días después, antes del viaje a Rosario para enfrentar a Central. Luego del empate 1-1 en ese partido, Russo respondió públicamente a las versiones sobre su salud: “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, afirmó en conferencia de prensa.