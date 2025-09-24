River sorprende de entrada: Le gana 1-0 a Palmeiras e iguala la serie

River sorprende de entrada: Le gana 1-0 a Palmeiras e iguala la serieDeportes24/09/2025
River vence 1-0 a Palmeiras, en Brasil, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
A los 7 minutos, tras un tiro libre de Juanfer Quintero, Salas conectó de cabeza en el primer palo para abrir el marcador.
Maxi Salas, que había estado desaparecido en el primer partido, logró romper el cero y poner al Millonario al frente. Con este resultado, hay penales.
¡¡GOL DE RIVER!! ¡¡MAXI SALAS MARCÓ EL 1-0 EN BRASIL Y PONE 2-2 LA SERIE VS. PALMEIRAS!!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium
👀 Disfrutá de la experiencia #Multicam pic.twitter.com/UtTglmLjWF
Te puede interesar
Lo más visto