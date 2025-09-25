¿Tu hijo nació en 2020? Controlá que tenga estas vacunas aplicadas

Desde el Ministerio de Salud de Salta recordaron la importancia que los niños y niñas al momento de ingresar a la escuela cuenten con el esquema de vacunación obligatorio.

Estas vacunas permitirán protegerlos de enfermedades infecciosas potencialmente graves, resguardando su salud y previniendo brotes en la comunidad.

En este caso se trata de los menores nacidos en 2020 que deben contar con el esquema de vacunación correspondiente el cual pueden completar en los centros de salud y hospitales de la provincia y el país de manera gratuita.

“No es necesario que el niño tenga cinco años cumplidos, ya que puede cumplirlos en los meses del 2025” comentó la jefa del Programa de Inmunizaciones Adriana Jure.

“Se trata de vacunas fundamentales para prevenir varicela, difteria, tétanos, coqueluche, sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis”.

Si los menores nacieron en el año 2020 deben recibir las siguientes vacunas obligatorias: