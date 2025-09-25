Triple femicidio: "La atrocidad del crimen indica un posible ajuste de cuentas", dijo un criminólogo salteño

El triple femicidio en Florencio Varela por el cual Brenda, Morena y Lara perdieron la vida, continúa en investigación, ante un país que pide justica por el hecho.

Realizadas las autopsias a las víctimas, se pudo determinar la violencia extrema a las que fueron sometidas las jóvenes de 20 y 15 años, con golpes, fracturas, puñadas, quemaduras y mutilaciones.

Desde InformateSalta nos comunicamos con el Licenciado en Criminalística, Ramiro Canavidez, quien nos explicó que lo importante y fundamental en estos casos que parecen o se sospecha que tienen alguna connotación con el narcotráfico o el crimen organizado, son las heridas, la zona donde se las realiza, la modalidad y atrocidad.

Tras conocerse los resultados de la autopsia le consultamos si se podría tratar de tortura, a lo que contesto que podría ser, lo cual, de tratarse de un delito ligado al crimen organizado, se podría relacionar a un mensaje que se quiere dejar a otras personas.

La importancia de las autopsias

“Principalmente las autopsias son para identificar al autor del delito, del crimen”, otro dato importante es la causa de la muerte que pueden ser diversas desde un paro cardiaco hasta pérdida de sangre. Conocer la causa será vital para saber el móvil, la motivación que tenía la persona que cometió ese delito y por qué lo hizo.

“Nosotros vemos, por ejemplo, la atrocidad del crimen y eso nos está haciendo referencia que quizás era, por ejemplo, un ajuste de cuentas o porque esa persona quizás hizo algo para con esta gente que ellos consideran indebido” agregó.

La data de la muerte y el lugar son también claves para saber cuando perdieron la vida y donde: “Todos esos elementos se buscan en el cadáver, el cuerpo, las prendas, nos van a poder indicar un posible lugar, una escena del crimen y eso nos va a llevar a conectar con los posibles autores” finalizó.