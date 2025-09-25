Senadores aseguraron que los gerentes están “angustiados” por el presupuesto en salud

Este jueves, en el primer tramo de la sesión de la Cámara de Senadores de la provincia, se analizó la reunión ampliada en la comisión de Salud, donde se recibió a los gerentes de hospitales de la provincia.

Los legisladores apuntaron al problema presupuestario que atraviesa a muchos hospitales. Por un lado, apuntaron a Nación y los recortes que terminaron afectando a la provincia en puntos como educación y salud. Por otro lado, se explayaron sobre los anestesistas y la discusión que se viene dando en las últimas semanas.

“Vinieron los gerentes de los hospitales y los sentí con angustia porque más allá de ser médicos, están cumpliendo tareas políticas. Sienten dolor por no poder dar el servicio que merecen los salteños” afirmó el senador por La Caldera, Migue Calabró.

Agregó que “esa angustia se transmite en presupuesto, no es otra cosa”. “No pueden reemplazar al personal, dar medicamentos, más horas guardias. No lo hacen porque no quieren, no lo hacen porque no tienen presupuesto” asevero Calabró. Además, explicó que todo el esfuerzo en el presupuesto es local, porque de Nación vienen pidiendo recortes únicamente.

También cuestionó, la situación de los anestesistas, aseverando que “la sociedad salteña no puede ser cautiva de un grupo de profesionales”. “No podemos permitir eso. La provincia con mucho esfuerzo, nombró a dos anestesistas y la Asociación no los dejó asumir” denunció en el recinto.

Por su parte, el senador por el departamento de Iruya, Walter Cruz, también se refirió al tema, sosteniendo que “hay una corporación que está jugando con la salud de los salteños”. Seguidamente, ratificó su apoyo a los gerentes.

“Le pedimos al Ejecutivo, si hay que llevar la cosa más allá que lo hagan. La fiscalía de Estado debería hacer algo. En esto nos viene bien revisar la ley antimonopolios” pidió el legislador. También agregó que de ser necesario se debe convocar a otros profesionales para que reemplacen a los anestesistas.