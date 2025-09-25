El CUCIS celebra sus 15 años: "Nos profesionalizamos y hoy somos 640 matriculados"

El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta (CUCIS) celebra sus 15 años desde su creación en agosto de 2010, tras la promulgación de la ley provincial que le dio vida institucional. Su presidenta, María Guadalupe Núñez, hizo un repaso de los principales logros alcanzados, analizó la actualidad y los desafíos que enfrenta la actividad.

“Antes cualquiera podía abrir una inmobiliaria, era considerado un comercio más. El gran logro fue tener una ley provincial que nos reconoce como profesionales. Hoy la carrera de corredor inmobiliario está en la mayoría de las facultades y el colegio tiene sede propia, código de ética y 640 matriculados”, destacó Núñez en diálogo con InformateSalta.

La dirigente valoró que en poco tiempo se avanzó en la profesionalización de la actividad, un cambio que permitió dar mayor respaldo tanto a los corredores como a los clientes. “Fueron 15 años de transición, de ensamble entre quienes ya ejercían y las nuevas generaciones formadas en la carrera. Hoy el colegio funciona de manera consolidada”, señaló.

Respecto a la situación del mercado en Salta, Núñez indicó que actualmente se observa un escenario de mayor estabilidad. “Hace unos años hubo un boom de los departamentos de turismo que complicaba el acceso al alquiler tradicional. Hoy los salteños tienen más opciones y a precios acordes”, explicó.

Entre los desafíos pendientes, Núñez subrayó la necesidad de combatir el ejercicio ilegal de la profesión. “En redes sociales hay mucha gente que publica propiedades, cobra comisiones y no son profesionales. Eso es un riesgo para los clientes y seguimos trabajando para erradicarlo”, afirmó.

De cara al futuro, el CUCIS busca fortalecer la capacitación de sus matriculados y dar mayor visibilidad a la institución. “Queremos que la sociedad nos conozca más, porque todavía hay quienes no saben que existe un colegio profesional de corredores inmobiliarios en Salta”, concluyó Núñez.