Debate por los corredores inmobiliarios: Quieren eliminar títulos y matrículas

En sintonía con las políticas de desregulación del Gobierno nacional, el diputado del PRO Alejandro Bongiovanni presentó en el Congreso la llamada “Ley de libertad inmobiliaria”, que plantea eliminar la exigencia de contar con título universitario o matrícula profesional para ejercer como corredor inmobiliario en Argentina.

En diálogo con Informate Salta, el CEO de Pint, Jorge Amoreo Casott, defendió la iniciativa y cuestionó el rol de los colegios profesionales: “Presentamos un proyecto para que estas instituciones, que son bastante inéditas a nivel mundial, no sean un bloqueo para el ciudadano que quiere operar en la industria inmobiliaria”.

Casott sostuvo que lo que se busca es “poner en crisis” el modelo vigente, ya que “más allá de la buena fe de algunos, los colegios siguen siendo un subterfugio del intervencionismo estatal y un formato para mantener mercados cautivos”.

El empresario explicó además que en Argentina se suele confundir el rol de martilleros y corredores: “El martillero se dedica a una subasta oficial, es un oficial de justicia. El corredor, en cambio, es el intermediario comercial de los negocios. Se confunde la lógica del martillero con la del corredor”.

En cuanto a la situación en la provincia, remarcó:

“En Salta se discute sobre la falacia de la existencia de los colegios"

Lo que se pretende es que compitan con otros modelos de certificación de identidad, que no sean obligatorios y que eventualmente resulten mejores para los consumidores”.

Finalmente, Casott fue contundente al hablar del carácter opcional que debería tener la colegiatura: “Si la institución es buena, que tenga la libertad de certificarse en un colegio, pero que no sea obligatoria, porque le estás dando una escopeta a un pseudo político que está más preocupado por sus aventuras personales que por la industria inmobiliaria”.