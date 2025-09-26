Quiso robar en una librería del microcentro y terminó arrestado

Momentos de tensión se vivieron este viernes 26 de septiembre en pleno centro de la ciudad de Salta, cuando un hombre fue sorprendido intentando robar en una librería de calle Balcarce al 100.

Gracias a la alerta de transeúntes que dieron aviso inmediato, efectivos del Distrito de Prevención 1 de Capital montaron un rápido operativo y lograron dar con el sospechoso, cuyas características ya habían sido aportadas.

El sujeto, de 47 años, fue detenido en la intersección de calles Florida y Caseros, evitando así que se concretara el robo.

Desde la Fiscalía Penal 2 confirmaron que se investigan los detalles del hecho y la situación procesal del acusado.