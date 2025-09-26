En el marco del programa de prevención y acompañamiento de adicciones que la Municipalidad de Rosario de Lerma impulsa junto a la Fundación Nuevos Tiempos, el médico Ramiro Robaldo, especialista en adicciones y coordinador del proyecto, aseguró que “el alcohol y las drogas están destruyendo a los jóvenes”.

Según explicó, el alcoholismo es hoy la adicción más peligrosa porque está naturalizada en la vida cotidiana.

“A nivel mundial, entre el 12 y el 14% de la población tiene un consumo problemático de alcohol, mientras que las drogas ilegales apenas superan el 1%. Eso convierte al alcoholismo en una verdadera epidemia silenciosa, y en Rosario de Lerma esa regla no cambia.”

El especialista remarcó a El Tribuno que el consumo de alcohol no puede ser visto como un simple ritual social: “Está vinculado con la depresión, los intentos de suicidio, los accidentes fatales y la violencia. Lo más alarmante es que nuestros jóvenes lo asocian con diversión, lo exhiben en redes sociales y lo consumen cada vez a edades más tempranas. En muchos casos, el primer contacto ocurre a los 12 o 13 años. Eso debería sacudirnos como sociedad.”

La Fundación Nuevos Tiempos, con más de una década de trabajo en Rosario de Lerma, atiende además casos de consumo de marihuana, pasta base y cocaína. Sus registros muestran que los episodios de policonsumo (alcohol combinado con drogas ilegales) ya representan el 30% de las consultas.

“La lucha contra las adicciones no puede esperar. El alcoholismo y las drogas están destruyendo la vida de nuestros jóvenes, y la única salida es la prevención, el acompañamiento y el compromiso de toda la comunidad”, concluyó.