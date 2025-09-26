La FIFA suspendió un por un año a tres jugadores argentinos ¿qué pasó?

Este viernes, la FIFA comunicó una durísima sanción de un año sin jugar a siete futbolistas por “falsificación de documentos” en medio del proceso para representar a la selección de Malasia, cuya Federación también recibirá un castigo del ente rector.

Entre los implicados figuran los nombres de los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, actuales jugadores de Vélez, Alavés de España y América de Cali de Colombia.

Rodrigo Holgado

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones a la Federación Malasia de Fútbol (FMF) y a siete jugadores —Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano— por infringir el art. 22 del Código Disciplinario de la FIFA relativo a la falsificación de documentos”, manifestó el primer párrafo del comunicado divulgado en la página oficial de la FIFA.

El informe tiene raíz en la solicitud de una consulta por parte de la Federación Malasia de Fútbol (FMF) al organismo sobre los criterios de convocatoria. “En este proceso, utilizó documentación manipulada para poder alinear a los jugadores mencionados”, alertaron en la misiva.

Facundo Garcés

Los siete futbolistas acusados representaron a esa selección en la goleada 4-0 sobre Vietnam del 10 de junio pasado en un duelo válido por la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudita 2027.

“Posteriormente, la FIFA recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano”, señaló el mensaje.

Imanol Machuca