Hay alerta amarilla por vientos para el fin de semana en Salta

Este fin de semana hay alerta por vientos para la provincia de Salta y se espera una leve baja en la temperatura.

La alerta por vientos es amarilla por lo que para el sábado a mañana se pueden registrar vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h.

La zona que podría estar afectada es el departamento de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

Estos vientos pueden influir la temperatura, con mínimas de 14° y máximas de 26°, para el sábado. Mientras que para el domingo la mínima será de 9° y la máxima de 26°.