Sacaron tres toneladas de basura del dique Cabra Corral

La jornada de limpieza se realizó en el marco del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, donde más de 120 personas participaron. La actividad estaba organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia y la Municipalidad de Coronel Moldes.

Durante cuatro horas de intenso trabajo, en el paraje El Préstamo, se lograron retirar tres toneladas de basura de la costa y distintos sectores del dique.

Tres catamaranes adhirieron a la campaña y fueron utilizados para trabajar en el retiro de la basura.

La convocatoria reunió a estudiantes de la Escuela Escalabrini Ortiz y del Instituto de Educación Superior N° 6040, junto a integrantes de Extreme Games, el grupo de pescadores Bogaderos, la Fundación Pacha Tierra y numerosos voluntarios individuales que se sumaron a la causa.