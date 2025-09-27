Zanchetta en libertad, la percepción de las víctimas: "No hay justicia real"

Kevin Matías Montes, representante en Salta de la Red de Abuso Eclesiástico de Argentina, habló con InformateSalta sobre la repercusión de la condena del exobispo Gustavo Zanchetta. Montes, que asumió su rol a partir de este caso y tras su propio juicio contra otro sacerdote actualmente preso, afirmó que la noticia de la sentencia no lo sorprendió: "Era algo que sabía que iba a pasar, porque primero le dieron una condena de 4 años y 6 meses y luego, a los cuatro meses, ya tenía prisión domiciliaria en un convento".

"Si Zanchetta no fuese un obispo y fuese un ciudadano común, no sé si tendría todos estos beneficios"

El activista destacó la preocupación que genera el tratamiento diferenciado que reciben miembros de la jerarquía eclesiástica frente a la justicia: "Si Zanchetta no fuese un obispo y fuese un ciudadano común, no sé si tendría todos estos beneficios", dijo Montes. Señaló además que el mensaje que se envía a otras víctimas puede ser desalentador, porque "no se van a animar a denunciar, saben que no va a llegar a ningún lado".

Montes resaltó también la protección que, según su experiencia, recibe Zanchetta por parte de la Iglesia y de influencias externas: "El monstruo grande con el que luchamos más como red es la Iglesia como institución. Por eso consideramos siempre la importancia de la separación de la Iglesia del Estado para que estas cosas no sigan sucediendo". Su crítica apunta a la percepción de impunidad y a los beneficios que los acusados pueden recibir pese a una condena firme.

"Hay que seguir apostando, por lo menos para poder conseguir lo poco que hemos conseguido"

A pesar de esto, el activista reconoce avances en su lucha y en la visibilidad de los casos de abuso: "El mensaje más allá de esto es seguir apostando, por lo menos para poder conseguir lo poco que hemos conseguido con Zanchetta: que haya sido condenado y que la sentencia ya ha quedado firme". Montes subrayó que la red seguirá vigilante y acompañando a posibles víctimas, buscando prevenir futuros abusos y garantizar que los responsables enfrenten consecuencias.

Finalmente, Montes con su testimonio, busca combinar denuncia y prevención, manteniendo la presión sobre quienes ocupan cargos de poder.