Con un doblete de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid goleó por 5-2 al Real Madrid de Mastantuono

Con un doblete de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid goleó por 5-2 al Real Madrid de MastantuonoDeportes27/09/2025
En una semana inolvidable, el delantero argentino Julián Alvarez la rompió otra vez. Anotó dos goles en la goleada de Atlético de Madrid ante Real Madrid por 5 a 2 en el clásico.
El atacante formado en River --venía de anotar por triplicado ante Rayo Vallecano-- marcó el transitorio 3 a 2 de penal y luego amplió la cuenta con un maravilloso tiro libre.
JULIAN ALVAREZ HONORRRR pic.twitter.com/BetGKcO02p— 🕊️ (@MagicalXavi) September 27, 2025
