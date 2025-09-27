Con un doblete de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid goleó por 5-2 al Real Madrid de Mastantuono

En una semana inolvidable, el delantero argentino Julián Alvarez la rompió otra vez. Anotó dos goles en la goleada de Atlético de Madrid ante Real Madrid por 5 a 2 en el clásico.

El atacante formado en River --venía de anotar por triplicado ante Rayo Vallecano-- marcó el transitorio 3 a 2 de penal y luego amplió la cuenta con un maravilloso tiro libre.