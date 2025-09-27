Robó una moto, la dejó tirada y lo detienen en un colectivo

La Policía de Salta detuvo a un hombre y recuperó una motocicleta robada en la localidad de Las Lajitas, tras un operativo conjunto entre los distritos de Prevención 9 y 3 de Metán. La investigación se realizó en el marco de una causa por robo de vehículo ocurrida el pasado miércoles en calle Belgrano.

En ese contexto, efectivos de la Brigada de Investigaciones 9 lograron la detención de un hombre mayor de edad, quien fue interceptado cuando viajaba en un colectivo de media distancia por ruta provincial 5.

En paralelo, personal de la Comisaría 2 de El Galpón llevó adelante tareas de campo que permitieron ubicar la motocicleta sustraída, abandonada a la vera de la ruta nacional 16.

La causa quedó a disposición de la Fiscalía Penal 1 de Las Lajitas, que interviene en la investigación.