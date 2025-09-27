Crédito ANSES: Préstamos de hasta $50 millones para jubilados y AUH

Desde la ANSES, en colaboración con el Banco Nación y el Banco Provincia, se han lanzado nuevas líneas de crédito dirigidas a jubilados, pensionados, y beneficiarios de asignaciones universales como AUH (Asignación Universal por Hijo) y SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares). Los préstamos ofrecen un rango de montos que va desde los $100.000 hasta los $50 millones, con la opción de pagar en cuotas fijas, con el descuento automático de los haberes para garantizar el pago sin inconvenientes.

El objetivo de esta medida es brindar alivio económico a miles de familias que enfrentan situaciones complejas, ya sea por emergencias, refacciones del hogar, o gastos de consumo. Además, los solicitantes pueden acceder a plazos flexibles de hasta 72 meses, lo que les da mayor comodidad y capacidad de pago a la hora de planificar su presupuesto.

Créditos en Banco Provincia y Banco Nación: cómo acceder a los préstamos

El Banco Provincia se ha sumado a esta iniciativa ofreciendo préstamos de hasta $2.500.000. Para facilitar el proceso, la entidad ofrece una gestión 100% online. El dinero se acredita en un máximo de 48 horas en la cuenta sueldo o AUH de los solicitantes, lo que agiliza la operación.

Para solicitar el crédito, los interesados deben ingresar al home banking con su usuario y clave, seleccionar la opción "Préstamos" y utilizar el simulador para conocer el monto, plazo y cuota. Luego, solo deberán confirmar la solicitud para que el dinero se acredite rápidamente. Esta modalidad se presenta como una opción ágil y sin necesidad de trámites presenciales.

Banco Nación: préstamos hasta $50 millones con requisitos mínimos

Por su parte, el Banco Nación también pone a disposición préstamos personales con montos que van desde los $100.000 hasta $50 millones, con un plazo de devolución de hasta 72 meses. La entidad financiera ofrece un sistema de amortización francés y las cuotas son mensuales, fijas y se descuentan directamente de los recibos de jubilación o AUH.

El proceso para solicitar el crédito en el Banco Nación es similar al del Banco Provincia. Los solicitantes pueden hacerlo desde el home banking o a través de la web oficial, simulando el crédito y confirmando la operación. El trámite también se puede realizar en las sucursales del banco sin la necesidad de contar con un historial crediticio previo. La acreditación del dinero en la cuenta se realiza entre 24 y 48 horas.

Requisitos para acceder a los préstamos ANSES

Para poder acceder a estos créditos, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos básicos: ser jubilado, pensionado o beneficiario de AUH/SUAF, tener CUIL activo, y clave digital. Además, deben ser mayores de 18 años y residir en Argentina, contar con cuenta bancaria habilitada en el Banco Nación o Banco Provincia y no superar el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Con estas medidas, la ANSES busca dar respuesta a las necesidades económicas de los sectores más vulnerables, ayudando a mejorar su calidad de vida y otorgando facilidades para el acceso a créditos personales con bajos requisitos y plazos accesibles. (Con información de BAE Negocios)