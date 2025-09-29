Gimnasia y Tiro de Salta confía en MedHiNor

El club Gimnasia y Tiro de Salta firmó un acuerdo con MedHiNor – Medicina Hiperbárica del Norte, convirtiéndose en la primera institución deportiva de la provincia en incorporar sesiones de recuperación hiperbárica a sus planteles profesionales.

La oxigenoterapia hiperbárica, basada en la respiración de oxígeno puro en cámaras presurizadas, se ha transformado en un estándar de recuperación para atletas de alto rendimiento en todo el mundo. Entre sus beneficios se destacan la aceleración de la cicatrización de lesiones, la reducción de procesos inflamatorios y el acortamiento de los tiempos de recuperación muscular, factores clave para el rendimiento deportivo.

Con este convenio, los jugadores del “Albo” accederán a un recurso médico de última generación que ya utilizan equipos de élite a nivel internacional.

Jornada Internacional

En paralelo, MedHiNor continúa fortaleciendo la difusión de esta práctica en la región. Los próximos 21 y 22 de noviembre, en el Hotel Inkai de Salta (Ameghino 653), se llevará a cabo la Primera Jornada Internacional de Medicina Hiperbárica, que reunirá a especialistas de Argentina, México y Estados Unidos, recientemente declarada de interés provincial.

Con acciones como estas, Salta se posiciona en la vanguardia de la medicina aplicada al deporte y la salud en altura, marcando un camino de innovación para instituciones y profesionales.

Datos de Medicina Hiperbárica del Norte (MEDHINOR)