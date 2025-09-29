Sedujo y embarazó a una adolescente, lo denunciaron en la escuela y terminó preso

Un hombre de 24 años fue condenado a seis años y seis meses de prisión por el delito de estupro, tras mantener relaciones sexuales con una adolescente de 15 años, que resultó embarazada.

La sentencia fue dictada por la jueza Norma Vera, tras un juicio en el que intervino la fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, representando al Ministerio Público Fiscal. El condenado fue detenido inmediatamente después del fallo.

La causa comenzó cuando la directora de la escuela a la que asistía la menor radicó la denuncia al conocer que la adolescente estaba embarazada de siete meses y que el padre era un hombre mayor de edad. La docente convocó a los padres de la víctima, quienes pidieron tiempo para hablar con el acusado y evaluar si asumiría la responsabilidad del embarazo.

Según la declaración de la joven ante cámaras de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), conoció al acusado a través de Facebook y mantuvo un vínculo virtual durante varios meses. Relató que, al encontrarse en persona, él le exigió mantener relaciones sexuales y que accedió por temor a ser abandonada. La situación se repitió en otra ocasión, y luego el hombre se negó a asumir responsabilidad por el embarazo.

El cotejo genético confirmó la paternidad con un 99,999 % de compatibilidad. Durante el juicio, los informes psicológicos, médicos y socioambientales, junto con los testimonios recabados, fueron determinantes para la condena. Los especialistas destacaron la consistencia y coherencia de la declaración de la víctima como factor clave.

Además, la jueza ordenó que el perfil genético del condenado se incorpore al Banco de Datos Genéticos, según lo establecido por las leyes Nacional N.º 26.879 y Provincial N.º 7775, mediante la extracción de material genético por el Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fue notificada para continuar con el trámite correspondiente.