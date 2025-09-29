Aterrador: Invito a almorzar a la familia de su ex marido y con un hongo los envenenó

El 29 de julio de 2023, Erin Patterson (48) organizó un almuerzo en su casa de Leongatha, en el estado australiano de Victoria. Invitó a sus exsuegros Gail y Don Patterson y a la hermana de Gail, Heather Wilkinson, junto a su marido, el pastor Ian Wilkinson. Su exmarido, Simon Patterson, también estaba convocado pero no asistió.

Según relató luego a la policía, la reunión tenía como trasfondo un tema personal: buscaba consejo sobre cómo contarles a sus hijos. en ese momento de 9 y 14 años, que había recibido un diagnóstico médico grave. Para poder conversar en privado, envió a los chicos al cine.

Erin preparó carne Wellington, uno de sus platos más conocidos, acompañada de una mezcla de hongos y hierbas. Durante el almuerzo, cada invitado recibió su porción. Horas después, los cuatro comenzaron a sentir malestar gastrointestinal grave. Simon Patterson trasladó a sus padres al hospital; los Wilkinson también terminaron internados.

Los médicos advirtieron síntomas típicos del envenenamiento por Amanita phalloides, conocido como “death cap” u “hongo de la muerte”, una seta extremadamente tóxica que ataca hígado y riñones y puede ser letal incluso en pequeñas cantidades. Heather Wilkinson falleció el 4 de agosto de 2023; ese mismo día murió también Gail Patterson y al día siguiente Don Patterson. Ian Wilkinson sobrevivió tras una larga internación.

El caso pasó rápidamente de sospecha de accidente a posible delito. La policía encontró en un basural cercano un deshidratador de alimentos con restos de hongos venenosos y huellas dactilares de Erin Patterson. En sus primeras declaraciones, ella dijo haber usado hongos secos comprados en un supermercado asiático y afirmó haber desechado el deshidratador por temor a rumores. Sin embargo, las pesquisas, incluyendo análisis de su teléfono y cámaras callejeras, sugieren que habría recolectado hongos silvestres.

En noviembre de 2023 Erin Patterson fue detenida y formalmente acusada de tres cargos de asesinato y uno de intento de asesinato a Ian Wilkinson. Los cargos vinculados a su exesposo finalmente se retiraron. La fiscalía sostiene que ella cocinó deliberadamente los hongos venenosos; la defensa niega que haya tenido intención de matar.

Durante 2024 se realizaron audiencias preliminares y se presentaron pruebas como la ubicación de su teléfono, búsquedas en Internet sobre setas tóxicas, la diferencia de platos en la mesa y el deshidratador hallado. El juicio comenzó el 29 de abril de 2024 en la Corte Suprema de Victoria, ante el juez Christopher Beale.

El 7 de julio pasado fue encontrada culpable por el jurado compuesto por doce miembros. Y el 8 de septiembre el juez Christopher Beale le impuso su condena: tres cadenas perpetuas consecutivas y 25 años por el intento de asesinato a Ian Wilkinson, con un plazo mínimo sin posibilidad de libertad condicional de 33 años. Erin Patterson cumple su pena en la prisión de Dame Phyllis Frost Centre, un centro penitenciario de alta seguridad para mujeres en el oeste de Melbourne. Pasa 22 horas del día dentro de su celda, sin contacto con otras reclusas, debido a la gravedad de sus actos.