El nombre de Sergio Ramos está inscrito en letras doradas en la historia del Real Madrid. Desde su llegada en 2005, procedente del Sevilla, hasta su salida en 2021, el defensa andaluz no solo se convirtió en un pilar de la zaga blanca, sino en un líder dentro y fuera del terreno de juego. Su carácter competitivo, su capacidad de aparecer en los momentos decisivos y su identificación absoluta con la camiseta blanca han hecho que, aún hoy, el club y la afición lo recuerden como un símbolo irrepetible. Ramos no fue únicamente un defensa central: fue un capitán que personificó la esencia del madridismo durante más de una década y media.

Trayectoria marcada por títulos y récords



Durante sus 16 temporadas en el Real Madrid, Sergio Ramos acumuló un palmarés envidiable: 22 títulos oficiales, entre ellos 5 Ligas, 4 Champions League, 2 Copas del Rey y múltiples Supercopas y Mundiales de Clubes. Cada trofeo llevó impreso su sello de liderazgo y entrega. Fue, además, un futbolista con un instinto goleador inusual para un defensa. Sus tantos decisivos, como el cabezazo en Lisboa en 2014 ante el Atlético de Madrid, quedaron grabados en la memoria colectiva como momentos que cambiaron la historia reciente del club.

El capitán y su influencia en el vestuario



Más allá de los números, Ramos destacó por su rol como capitán. Desde que tomó el brazalete en 2015, tras la marcha de Iker Casillas, su figura fue clave para mantener unido al vestuario en etapas de transición y éxitos. Jugadores jóvenes y veteranos lo reconocían como una referencia, capaz de levantar al equipo en los instantes más complicados. Su fuerte personalidad y carácter competitivo lo convirtieron en una voz autorizada, alguien que nunca se escondía en los momentos de mayor presión.

Icono en la afición y símbolo de madridismo



La relación de Sergio Ramos con la afición del Real Madrid fue siempre intensa. Sus celebraciones en el Santiago Bernabéu, su manera de dirigirse a los seguidores y su compromiso con los valores del club lo transformaron en un icono del madridismo. Para muchos hinchas, su imagen levantando la Champions en 2016, 2017 y 2018 representa la culminación de una era gloriosa.

Reconocimiento del club



El Real Madrid no ha dudado en calificar a Sergio Ramos como "uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro club". Esta afirmación no responde solo a su rendimiento deportivo, sino a su legado integral: la capacidad de inspirar, de liderar y de dejar una huella imborrable. Son pocos los futbolistas que alcanzan esa categoría, y Ramos, con su carisma y su impacto, lo consiguió con creces.

La historia de Sergio Ramos con el Real Madrid va mucho más allá de los títulos y de los récords individuales. Es la historia de un capitán que representó el espíritu competitivo del club, que encarnó los valores de entrega, coraje y ambición. Su figura seguirá siendo un referente para las futuras generaciones, tanto dentro como fuera del campo.