Triple femicidio y desprotección por parte del Estado: “Nadie habla de los clientes”

Julieta Rivera habló con InformateSalta, antropóloga integrante de la Fundación Typé, quien analizó las múltiples dimensiones detrás del triple crimen que conmocionó al país. “La forma del secuestro, las muertes, la tortura y la supuesta transmisión en vivo están relacionadas con la pedagogía de la crueldad. Se espectaculariza la violencia hacia las mujeres y se usa como advertencia: no te comportes así, porque esto puede pasarte”, explicó.

Rivera remarcó que las víctimas atravesaban contextos de gran vulnerabilidad. “Eran muy jóvenes y no tenían un horizonte de protección ni un proyecto de vida a largo plazo. Ahí el Estado falló en garantizar derechos básicos como educación y trabajo digno”, sostuvo.

"Estado falló en garantizar derechos básicos como educación y trabajo digno”

También señaló que la falta de oportunidades empuja a muchas mujeres hacia circuitos peligrosos. “En contextos de precariedad laboral y sin herramientas educativas reales, las alternativas que aparecen suelen estar ligadas al narcotráfico, donde además impera el machismo y la utilización de mujeres como objetos”, advirtió.

Por otro lado, pidió visibilizar el rol de los clientes en la explotación sexual. “Se culpa a las víctimas, pero nadie se pregunta quiénes pagan. La mayoría son hombres, incluso en casos donde una de las chicas era menor. Sobre eso no se habla”, cuestionó.

Para Rivera, la brutalidad del caso no es aislada. “Estas formas extremas de violencia son mensajes sociales que buscan disciplinar. Es un territorio de conquista donde se ejerce la máxima crueldad para advertirnos a todas”, concluyó.