Detuvieron a los amantes fugitivos que apuñalaron el rostro del joven que los descubrió en el motel

Dos personas, un hombre de 33 años y una mujer de 22, fueron imputadas y permanecen detenidas tras ser señaladas como coautores de la tentativa de homicidio de un joven de 21, ocurrido el pasado jueves en un hotel alojamiento sobre ruta nacional 50, en Orán.

Según informó la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Soledad Filtrín Cuezzo, ambos fueron imputados de forma provisional y el Juzgado de Garantías interviniente aceptó mantenerlos detenidos mientras se realizan las medidas necesarias para esclarecer el hecho.

De acuerdo con la investigación de la Unidad de Investigación UGAP Orán, la mujer habría ingresado primero al alojamiento junto con el coimputado, y luego lo hizo la víctima.

Tras la pelea, que terminó con el joven herido de arma blanca en el rostro, los acusados huyeron del lugar, pero fueron identificados y detenidos en las horas posteriores gracias al análisis de cámaras de seguridad y al trabajo de los efectivos locales.

En tanto, la víctima debió ser trasladado de urgencia al hospital local, desde donde fue derivado a la ciudad de Salta debido a la gravedad de la lesión.

La Fiscalía informó que continúa recolectando pruebas y testimonios para reconstruir con exactitud cómo ocurrieron los hechos y determinar la participación de cada acusado.