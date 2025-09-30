Salta se une a la cumbre global de litio en Catamarca para ahondar el futuro minero

Salta será protagonista, junto a Jujuy y Catamarca, en la 14ª edición de Litio en Sudamérica, una cumbre global que reunirá a gobiernos, empresas líderes y expertos para debatir el futuro de este recurso mineral, considerado el "nuevo petróleo del Siglo XXI", en un encuentro que se realiza desde este 29 de septiembre y hasta hoy en Catamarca, buscando anticipar las tendencias del mercado y consolidar el potencial del "Triángulo del Litio" en el escenario global.

La convención se lleva a cabo en un momento interesante en los mercados de este mineral estratégico, con las perspectivas a largo plazo siendo sumamente optimistas: se estima que la demanda global de litio se multiplicará 3,3 veces para 2025 y crecerá hasta 10 veces para el año 2050. Este potencial es el que mantiene el foco de la inversión mundial sobre la región.

En este contexto de expectativa, la presencia de Salta en el evento es fundamental, ya que el encuentro servirá para debatir temas cruciales como precios, inversión, regulación, infraestructura y perspectivas de mercado. La delegación salteña compartirá espacio con compañías de la talla de Rio Tinto, Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Eramet, además de organismos multilaterales como la Unión Europea y el BID.

Desde la organización de Panorama Minero, señalaron que esta será una edición crucial para todos los actores: “Permitirá anticipar tendencias en un contexto de alta volatilidad, señales de recuperación de precios y un protagonismo creciente del litio en las industrias del futuro”. El evento espera reunir a más de 1.000 participantes.

La cumbre, que convierte al Triángulo del Litio en el epicentro de negocios del sector, tiene un objetivo claro: “Aportar valor y dar visibilidad al potencial de Catamarca, Jujuy y Salta en el desarrollo global del litio”, con la esperanza de que estos encuentros se traduzcan en nuevas inversiones y acuerdos entre los actores clave.