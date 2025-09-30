Los hermanos condenados por crueldad animal en Orán están libres y vecinos tienen miedo

Dos hermanos, conocidos por atemorizar a los vecinos del barrio Primavera en Orán con actos de extrema violencia, fueron liberados el pasado viernes tras obtener la libertad condicional y, aunque fueron condenados por graves delitos, el hecho que puedan circular por la calle generó miedo entre los residentes, quienes temen el retorno de la violencia que sufrieron hasta mayo.

Los hermanos, de apellido Farfán, fueron condenados por una serie de graves delitos que incluyen actos de crueldad animal, robo simple, amenazas con armas y exhibiciones obscenas. Sin embargo, la condena terminó siendo baja, permitiéndoles recuperar la libertad de inmediato.

Uno de ellos, de 31 años, recibió una pena de dos años de prisión, mientras que su hermano, de 28 años, fue condenado a un año y medio. Ambos solo tuvieron que reconocer los hechos cometidos para acceder a la libertad condicional.

La condena no trajo alivio a los vecinos del pasaje Del Milagro al 100, en el barrio Primavera. El miedo se debe a que los acusados se paseaban armados con cuchillos y machetes con los que amenazaban y atacaban a sus vecinos, y aterrorizaban a mujeres y niñas con exhibiciones obscenas, situaciones que se habían normalizado antes de su detención en mayo pasado.

El colmo de las atrocidades fue el 15 de mayo, cuando en una calle cercana apareció el cuerpo sin vida y calcinado de un perro en un cajón. La denuncia permitió confirmar que uno de los hermanos había sido el responsable del atroz acto. Una testigo reveló que el perro fue sacado a la basura en la madrugada, y otros vecinos atestiguaron el horror: “el perrito gritaba de dolor”, pues fue quemado vivo en el patio de la casa.

Los vecinos ya han comenzado a tomar precauciones, pues temen que la violencia regrese al barrio.