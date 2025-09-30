El Defensor del Pueblo podría definirse entre marzo y abril

El concejal y presidente de la Comisión de Defensor del Pueblo, Gonzalo Corral dialogó con Informate Salta y explicó en qué estado se encuentra la convocatoria para elegir al nuevo Defensor del Pueblo.

“En la última reunión que tuvimos hace tres semanas, entró una nota del sector pidiendo que se suspenda la convocatoria de defensores del pueblo hasta después de la reunión de los convencionales constituyentes, que son en marzo y abril del año que viene”, señaló.

Corral indicó que el pedido fue analizado y que, para dar una respuesta con sustento legal, decidió elevar el expediente al sector técnico jurídico del Concejo Deliberante, que esta semana debería emitir su dictamen.

En cuanto a las impugnaciones que pesan sobre el concejal del Frari, Corral aclaró: “No se trató el tema todavía. En la próxima reunión hay que correrle traslado de las cuatro impugnaciones, él tiene que contestar y, a partir de allí, nosotros debemos emitir un dictamen sobre la posición de la comisión respecto de esas impugnaciones”.

Finalmente, el edil recordó que los expedientes de este tipo suelen tener un lapso de 6 a 7 meses de tratamiento, por lo que consideró que “se está dentro de los plazos legales y lógicos como para llevar adelante una convocatoria normal”.