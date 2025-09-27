Por ahora sin definiciones, suspendieron la elección del Defensor del Pueblo

Entrevistado por radio Aries, el presidente de la Comisión de Elección del Defensor del Pueblo, Gonzalo Corral, confirmó que se encuentra suspendida la elección del Defensor del Pueblo.

Corral explicó que un grupo de vecinos presentó un pedido para suspender la elección del Defensor del Pueblo, hasta que avance la Convención para la reforma de la Carta Orgánica.

“Hemos elevado hace dos semanas el expediente al sector técnico jurídico del Concejo Deliberante para asesoraros en una respuesta que tenga un fundamento lógico y legal”, explicó el edil. La respuesta del área jurídica recién se conocería la semana que viene.