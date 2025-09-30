Caen los bonos argentinos y aumenta el riesgo país

La incertidumbre domina la plaza financiera a 17 ruedas de las elecciones legislativas, que definirán la base política e institucional con la que Javier Milei deberá transitar los próximos dos años de mandato.

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) registran su cuarta rueda consecutiva en baja, con un retroceso promedio del 3%. Hacia las 15:50, las caídas llegaban al 5,2%, lideradas por el Bonar 2038 (AE38).

El riesgo país elaborado por JP Morgan, que refleja la diferencia de tasas entre los bonos del Tesoro de EE.UU. y emisiones de países emergentes, avanzó 89 unidades y se ubicó en 1.204 puntos básicos para la Argentina.

Con este desempeño, los títulos públicos en dólares acumularon en septiembre un desplome superior al 13%.