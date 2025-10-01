La Cámara PyME celebró el anuncio del Fondo de Garantías y confía en un "cambio real"

Fue hace poco cuando el gobernador Gustavo Sáenz y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, firmaron el convenio para la creación del Fondo de Garantía Salta (FOGASAL), una nueva herramienta financiera que tiene como finalidad facilitar el acceso al crédito y el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y emprendedores salteños, utilizando también la asistencia técnica y líneas crediticias del CFI.

El lanzamiento generó una respuesta optimista en el sector productivo local, obteniendo el visto bueno de Darío Pellegrini, presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Salta, quien estuvo presente durante la firma del documento de constitución del fondo, valorando la iniciativa como un paso fundamental para el entramado productivo provincial.

En diálogo con FM Profesional, Pellegrini destacó los alcances iniciales de la herramienta: “El FOGASAL se va a crear por ley, con capitalización conjunta con el CFI, y tiene un tope inicial de 100 millones de pesos.” Además, subrayó el impacto esperado: “Es un paso fundamental porque puede ayudar especialmente a las micro PyMEs, que son las que más dificultades encuentran para acceder al crédito”.

Sin embargo, el titular de la Cámara advirtió que será necesaria una estrategia coordinada para asegurar su éxito. Remarcó que, si bien los fondos de garantía recíproca existen desde hace años, no suelen ser utilizados con frecuencia por el sector. “Tenemos que hacer una tarea en conjunto con el Gobierno para que las PyMEs realmente aprovechen estas herramientas. La expectativa es que esto genere un cambio real”, sostuvo.

Respecto a las condiciones financieras que ofrecerá el fondo, Pellegrini aclaró que, si bien no hay números definitivos —ya que el FOGASAL estará disponible recién a partir de enero de 2026 y luego se establecerán convenios con los bancos—, este tipo de instrumentos suelen garantizar tasas más competitivas.

El presidente de la Cámara explicó la lógica detrás de este beneficio: “Siempre se terminan obteniendo tasas por debajo de las que ofrece el mercado privado porque el riesgo para el banco es mucho menor. Esa diferencia, aunque sean algunos puntos, puede determinar si un plan de inversión es viable o no”, puntualizó.

Finalmente, Pellegrini subrayó el potencial del FOGASAL como una oportunidad concreta para fortalecer la actividad económica: “Es una herramienta que, bien utilizada, puede marcar un antes y un después para el sector productivo de la provincia”, concluyó, haciendo un llamado a las PyMEs a capacitarse y aprovechar el nuevo esquema.