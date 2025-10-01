Así fue el hallazgo de los menores desaparecidos en La Caldera

Tras horas de angustia y desesperación, los adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos en La Caldera fueron hallados sanos y salvos.

Previo a perder contacto, la pareja se comunicó con sus familiares para informar que desistían del trabajo encomendado en la zona y que estaban regresando a pie. Sin embargo, equivocaron el camino y se perdieron.

Después de mucho andar, lograron llegar a una escuela rural de la zona de Los Yacones. Allí, según El Tribuno, pidieron ayuda y explicaron a los docentes y directivos que estaban perdidos y no sabían cómo volver.

En el lugar no había señal, pero los responsables del establecimiento lograron comunicarse con la policía para informar sobre los dos chicos que solicitaban asistencia.

Inmediatamente, se montó un operativo para trasladar a los adolescentes hacia el pueblo. Las autoridades indicaron que los menores no presentaban lesiones y se encontraban en buen estado de salud.

La fiscalía de menores informó que continúa la investigación para determinar las circunstancias que motivaron la desaparición y destacó la importancia de reforzar la supervisión y los protocolos de seguridad, tanto en zonas rurales como urbanas.